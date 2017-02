De 26-jarige Braziliaanse middenvelder heeft aan de wedstrijd van zondag tegen Chievo Verona (3-1 voor Napoli) een blessure aan zijn bovenbeen overgehouden.

Allan kan dinsdag 7 maart niet meevoetballen in de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Napoli moet in de thuiswedstrijd een achterstand van 3-1 zien goed te maken. Ook mist Allan de topper in de competitie tegen AS Roma en de halve finale van het nationale bekertoernooi tegen Juventus.