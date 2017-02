'Max ligt elke avond total loss op de bank'

"Natuurlijk wordt er gesproken over een wereldtitel, maar naar mijn persoonlijke mening is het daar nog een jaar te vroeg voor", aldus Jos, die wel denkt het winnen van races mogelijk moet zijn. "Vorig jaar heeft Max in Spanje gewonnen, hopelijk kan hij dit jaar nog meer races winnen. Een wedstrijdje of drie, vier zou ik mooi vinden. En dat kan ook."

Goed gevoel

Verstappen senior hoort goede verhalen over de ontwikkeling van de nieuwe Red Bull-bolide, die er vanwege nieuwe regels een stuk anders gaan uitzien. De banden worden breder en de vleugels lager.

"Van Max weten we dat hij altijd voor het maximale gaat, maar hij blijft natuurlijk afhankelijk van de auto. Daar heb ik echter een heel goed gevoel over. Red Bull is altijd sterk op het gebied van nieuwe regels. Met de informatie die links en rechts hoor, denk ik dat het er heel goed uitziet."

Kilo's zwaarder

Max is momenteel hard aan het werk om zichzelf klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. "Hij ligt 's avonds vaak total loss op de bank, omdat hij zo hard heeft getraind", aldus Jos bij Ziggo Sport.

"Hij is ook drie à vier kilo aangekomen, hoofdzakelijk door spiermassa. Je ziet het ook aan zijn nek en armen. Hij traint echt keihard, maar dat moet ook. De auto’s worden komend jaar veel sneller, zo'n drie seconden per rondje en de bolides zullen met anme in de bochten harder gaan. Daardoor zullen er meer krachten los komen op het lichaam."

Het Formule 1-seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië op het circuit van Melbourne. De nieuwe Red Bull-bolide wordt precies een maand eerder aan de wereld gepresenteerd.

