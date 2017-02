Boom en Groenewegen delen in de Omloop, dat sinds dit seizoen een WorldTour-wedstrijd is, het kopmanschap.

Een dag later is de sprinter (23) in zijn eentje de man om wie het draait. 'Kuurne' is doorgaans een prooi voor een sprinter. Vorig jaar sprintte Groenewegen naar een vierde plek.

Boom (31) keerde afgelopen winter terug bij de ploeg. Twee jaar geleden verliet hij de geel-zwarte brigade (toen nog Belkin) voor Astana.

De selectie van Lotto-Jumbo voor Kuurne-Brussel-Kuurne bestaat uit elf man. Na de Omloop wordt gekeken welke twee renners moeten afvallen.

Omloop Het Nieuwsblad: Lars Boom, Jos van Emden, Dylan Groenewegen, Gijs Van Hoecke, Tom Leezer, Timo Roosen, Bram Tankink en Maarten Wynants.

Kuurne-Brussel-Kuurne: Amund Grøndahl Jansen, Robert Wagner, Lars Boom, Twan Castelijns, Jos van Emden, Gijs Van Hoecke, Tom Leezer, Bram Tankink, Maarten Wynants, Dylan Groenewegen en Timo Roosen.