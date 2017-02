Arsenal maakt einde aan sprookje

Arsenal won met 2-0 bij de amateurs van Sutton United, dat voetbalt in Conference National. Dat is het vijfde niveau in het Engelse profvoetbal.

Sutton hield een klein half uur stand tegen de huidige nummer vier uit de Premier League, die een achterstand van tien punten heeft op koploper Chelsea. Lucas Perez opende na 27 minuten de score. In de tweede helft nam Theo Walcott de tweede treffer voor zijn rekening.

Streaker

Het duel was in meerdere opzichten ongewoon. In de eerste helft moest het spel kort worden stilgelegd vanwege een streaker. Een man met alleen een onderbroek en een giraffe-masker zorgde voor oponthoud door een rondje over het veld te lopen.

Reservedoelman

In de rust baarde de corpulente reservedoelman Wayne Shaw opzien door in de kantine een praatje te maken met de fans van zijn club. Acht minuten voor tijd besloot hij zich op de bank ook nog eens te goed te doen aan een sappig broodje. Klik HIER voor foto's.

Loting

De loting voor de kwartfinales is al geweest. Arsenal heeft het getroffen. De ploeg van trainer Arsène Wenger speelt tegen Lincoln City. Die ploeg voetbalt op hetzelfde niveau als Sutton United. De FA Cup moet het seizoen van Arsenal enigszins redden.

De landstitel is uit zicht, en in de Champions League verloor de club vorige week in de achtste finales met 5-1 bij Bayern München. De kritiek op Wenger nam na die wedstrijd flink toe. Over twee weken is de return in Londen. In de League Cup werd Arsenal eerder al uitgeschakeld.