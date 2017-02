"Ik heb vandaag niet echt kunnen genieten. We moesten winnen en dat is altijd tricky. Gelukkig hebben we de klus geklaard, al was het op een slecht veld als dit behoorlijk lastig", aldus de Fransman in gesprek met BBC.

"Het was geen makkelijke wedstrijd. Elke fout van ons werd door Sutton afgestraft. Ze scoorden niet, maar speelden erg goed. Als wij mentaal niet in orde waren geweest vandaag, hadden we de volgende ronde zeker niet bereikt."

Droom

De spelers van de Engelse vijfdeklasser mochten trots zijn, zo vond hun trainer Paul Doswell. "Het was een droom om mijn ploeg tegen Arsenal te zien spelen. Dat zij met meerdere topspelers aantraden, liet zien dat er veel op het spel stond voor hen. Ik ben heel trots", aldus Doswell.

"Het is alleen jammer dat we onze fans niet hebben kunnen belonen met een goal. Toch is het trots dat overheerst. Voor ons was dit een bekerfinale en aan het einde van de dag zullen deze spelers de geschiedenisboeken ingaan."

Reservedoelman

Ook reservedoelman Wayne Shaw van Sutton United zal worden herinnerd. De 45-jarige goalie kwam geen minuut in actie, maar viel door zijn postuur en 'uitspattingen' tijdens de wedstrijd meer op dan de spelers op het veld.