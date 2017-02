Het filmpje uit het vak met de harde kern van Vitesse werd maandag op YouTube geplaatst. De apengeluiden werden vervolgens snel verwijderd, maar bleken al veiliggesteld. Het stoort fans van Ajax dat over de onsportieve actie van Joël Veltman tegen Sparta wereldwijd schande werd gesproken, maar dit wangedrag van een aantal Vitesse-fans onder het tapijt lijkt te worden geschoven.

Daar is overigens geen sprake van. Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de voetbalbond alle rapportages van de wedstrijden (van clubs en officials) afwacht en op basis daarvan eventueel onderzoeken instelt. De beelden zijn sinds maandagavond laat in bezit van de KNVB.

Ajax is op de hoogte van het bestaan van het filmpje en wacht op ’Zeist’. ,,Dit is een walgelijk filmpje, natuurlijk. En kwetsend, niet alleen voor Andre Onana. Maar ook voor alle andere donkere mensen op het veld en in het stadion”, aldus een woordvoerder van Ajax.

Bij Vitesse stonden nota bene onder anderen Eloy Room en Marvelous Nakamba, internationals van Curaçao en Zimbabwe, op het veld. ,,Helaas is er een kort moment geweest waarop een klein groepje bezoekers zich hoorbaar heeft misdragen. Vitesse distantieert zich ten zeerste van dit wangedrag”, zegt de Arnhemse club in een reactie. ,,Voor dergelijk gedrag is absoluut geen ruimte in ons stadion. Aan de hand van videobeelden wordt geprobeerd de aanstichters te achterhalen.”

Veel ogen in deze zaak zullen ook op Michael van Praag zijn gericht. De KNVB en UEFA veroordelen in allerlei campagnes al jarenlang racisme. Dit lijkt een kans voor open doel nu eens een daad te stellen. Al gaat officieel de aanklager betaald voetbal daarover.