Rugbyer Dan Carter in het stadion van Paris Saint-Germain

Rugbyer gedumpt na dronkemansrit

23 min geleden ANP

De wereldberoemde rugbyer Dan Carter uit Nieuw-Zeeland is aan de kant gezet door Land Rover als gezicht van het automerk. Carter, die drie keer is uitgeroepen tot beste rugbyer van de wereld, werd afgelopen week dronken aangehouden in Frankrijk.