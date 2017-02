premium

Zwaarlijvige goalie in opspraak

28 min geleden ANP

Reservedoelman Wayne Shaw van Sutton United heeft mogelijk de regels rond weddenschappen gebroken toen hij maandag tijdens de wedstrijd tegen Arsenal in de FA Cup een pasteitje at. De bijna 150 kilo zware keeper deed dat omdat een wedkantoor daar een notering van 8 tegen 1 op had gezet, gaf hij toe in Engelse media.