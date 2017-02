Journalist Sam Elliott maakte na afloop foto's van de kleedkamer van The Gunners en plaatste deze op Twitter. Halflege flesjes en rollen toiletpapier lagen verspreid over de vloer. Boulebardblad The Sun spreekt over een 'Messing Room'.

Arsenal-manager Arsene Wenger noemde de kleedkamers van de vijfde divisie-club eerder nog 'fantastisch.' "Hoe dichter je op elkaar zit, hoe meer verbonden je met elkaar bent", zei de Fransman.