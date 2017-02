Spits Lammers is de topscorer van Jong PSV in de Jupiler League. Ook Matthias Verreth en Dante Rigo doen mee bij het jeugdelftal van PSV. Bij een overwinning wacht in de volgende ronde CSKA Moskou of Rosenborg.

Ook Ajax -19 trapt om 18.00 uur af en neemt het op tegen Dinamo Kiev. Bij winst treffen de Amsterdammers AS Monaco of Real Madrid.