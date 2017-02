De vijfdeklasser uit Engeland heeft dat geaccepteerd. "Wat hij deed, liet ons niet erg professioneel lijken", zei trainer Paul Doswell van laagvlieger Sutton United.

De 46-jarige Shaw overtrad mogelijk de regels rond weddenschappen gebroken toen hij maandag tijdens de wedstrijd tegen Arsenal in de FA Cup een pasteitje at. De bijna 150 kilo zware keeper deed dat omdat een wedkantoor daar een notering van 8 tegen 1 op had gezet, erkende hij toe in Engelse media.