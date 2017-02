PSV -19 ondanks keeperswissel onderuit na strafschoppen

Na 90 minuten stond het 1-1, maar in de afrondende penaltyreeks was Benfica met 5-4 te sterk. Joël Piroe, die in de reguliere speeltijd had gescoord, miste de vijfde strafschop voor PSV-19, waarna ook Joey Konings zijn inzet gekeerd zag.

PSV onder 19-trainer Geert Brusselers had voor de penaltyreeks een keeperswissel doorgevoerd, maar die sorteerde geen effect want invaller Youri Roulaux pakte geen strafschop. Wel trof Mendes namens Benfica de lat. Het onder 19-team van de Eindhovense topclub wist ruim 4000 fans te trekken in het Philips Stadion.