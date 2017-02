premium

FOTO'S Frustraties lopen hoog op bij Guardiola

47 min geleden

Pep Guardiola had het in de eerste helft van het Champions League-treffen tussen zijn Manchester City en AS Monaco bepaald niet makkelijk. De Spaanse coach schreeuwde de frustraties met grote regelmaat uit zijn lijf en maakte zijn onvrede in woord en gebaar duidelijk.