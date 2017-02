City-keeper weet het ook: 'Dit was een knotsgek duel'

"Gelukkig hebben we gewonnen, maar we moeten nog een keer tegen deze geweldige ploeg", keek Caballero al vooruit naar de return in de achtste finale van de Champions League. "We moeten hier van genieten, maar we hebben nog niets. Het belangrijkste is dat we onze mentaliteit en teamspirit terugvonden."

Caballero ging de mist in bij het eerste doelpunt van Monaco, maar stopte in de tweede helft een strafschop van Radamel Falcao. "Gelukkig voor mezelf en de ploeg koos ik de goede hoek. We hebben goed gekeken hoe Falcao en de anderen hun strafschoppen nemen en vandaag had ik geluk."

"Bij de eerste tegengoal maakte ik een fout en we moeten nog veel verbeteren, maar we gaven nooit op en waren sterk als een team. Zelfs toen we makkelijk goals tegen kregen. We bleven in de wedstrijd en wonnen uiteindelijk."

De return staat gepland voor over drie weken.