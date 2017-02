Guardiola: 'Aanvallen, aanvallen, aanvallen'

"We waren mentaal stabiel", aldus Guardiola bij BT Sports. "De jonge en de oude spelers waren geweldig. Deze ervaring gaat ons helpen in de toekomst. Alles kan gebeuren in Monaco en we zullen moeten scoren."

"Wij denken in aanvallen, aanvallen, aanvallen. Monaco heeft al een keer of 80 gescoord dit seizoen en valt met veel spelers aan. Ze zijn fysiek sterk en een topteam. Daarom staan ze bovenaan in Frankrijk. Dit resultaat is dan ook veel waard. Het had beter gekund, maar ook slechter. Het is wat het is."

De return in Monaco is over drie weken.