Hamilton benieuwd naar Verstappen en Ricciardo

"Het is een compleet nieuwe situatie. Ferrari zou zich van voren kunnen melden, maar het kan ook Red Bull zijn. Ik heb geen idee", laat de 32-jarige Brit een maand voor de start van het seizoen in Melbourne weten.

"Het grote vraagteken is Red Bull. Ze creëren altijd weer een geweldige bolide. We hebben te maken met nieuwe regels. Ik ben benieuwd hoe ze daarop gaan inspelen", vervolgt Hamilton tegenover de BBC. "Ik hoop dat het een spannende strijd wordt met Red Bull en Ferrari. Dat is wat de fans willen zien."

Een nieuw dominant seizoen van Mercedes voorspellen, is volgens Hamilton in ieder een 'te makkelijke conclusie.' De Brit heeft dit seizoen met een andere teamgenoot te maken. De Fin Valtteri Bottas vervangt de gestopte wereldkampioen uit Duitsland, Nico Rosberg. "Het is raar om hem dit jaar niet aan mijn zijde te hebben. Ik kan Valtteri ene beetje. Hij lijkt me een aardige jongen", aldus Hamilton.