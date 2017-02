premium

Afrika wil tien WK-plekken

35 min geleden ANP

Afrika wil op het uitgebreide WK aanspraak maken op minstens tien plekken. Dat hebben enkele Afrikaanse bondsvoorzitters woensdag aan de wereldvoetbalbond FIFA laten weten. Dat zou het dubbele zijn van wat het continent in 2018 in Rusland en in 2022 in Qatar mag afvaardigen.