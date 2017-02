In recordtijd tweemaal geel voor Porto-speler

In de 25e minuut kreeg de Braziliaanse verdediger de eerste boeking na een grove charge op Juan Cuadrado. Vlak nadat het spel hervat werd, in de 27e minuut, schoffelde hij Stephan Lichtsteiner omver. Reden voor de Duitse scheidsrechter Felix Brych om hem weg te sturen.

Telles evenaart hiermee het seizoensrecord in de Champions League van Jérémy Mathieu van Barcelona, die kaarten opliep in de 71e en 73e minuut van de poulewedstrijd tegen Manchester City. De rode kaart van Telles was tevens de snelste verwijdering in dit Champions League-seizoen.

Porto bereikte met een man minder de rust van het duel in de achtste finale met 0-0.