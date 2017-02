Nu deed de cabaretier dat ná de voorstelling. ,,Zo, ben je in mijn wijk aan het klussen, Hoogenband?!’’ Youp doelde op het theatercollege ‘Succes zit tussen je oren’ dat ik met de Topsport Community (TSC) begin februari heb georganiseerd.

Met Arie Boomsma als dagvoorzitter, bijdragen van (oud-)topsporters en even inspirerende als humoristische presentaties van onder meer Margriet Sitskoorn, Erik Scherder en Jackie Reardon mogen we terugkijken op een meer dan geslaagde primeur in het uitverkochte DeLaMar Theater. In het op één na mooiste theater van het land wilden we de bezoekers de nodige (al dan niet nieuwe) inzichten meegeven over ‘vitaliteit’, in 2016 het jaarthema van de TSC. Waar het vooral om ging: hoe kun je je brein beter gebruiken dan wel trainen?

Humor is trouwens een niet te onderschatten factor voor je algehele welbevinden. Schaterlachen, schuddebuiken, dijenkletsen - ik deed het allemaal tijdens de voorstelling van Youp. En wat voelde het enorm lekker! Ook als je een keer niet zo goed in je vel zit, is er volgens mij geen beter medicijn dan een avondje ongegeneerd genieten van de grappen en grollen van mijn favoriete hofnar.

Zelfs als je de dood bijna in de ogen hebt gekeken, helpt een flinke portie humor klaarblijkelijk ook om er zelf weer bovenop te komen. Youp is daarvan nota bene het levende bewijs, want ik vond hem zaterdag misschien wel beter dan ooit. Zijn behandelend arts zat ook in de zaal en Youp zou Youp niet zijn geweest als hij haar niet op zijn geheel eigen wijze – doorspekt met de nodige zelfspot - had bedankt voor het redden van zijn leven.

Ik vind het ook vooral van lef getuigen dat Youp de draad gewoon weer heeft opgepakt. Want met zijn jarenlange staat van dienst en ontelbare uitverkochte zalen, had vast niemand het vreemd gevonden als hij het na zijn gedwongen adempauze een tikkeltje rustiger aan had gedaan. Maar nee hoor, hij doet er juist een schepje bovenop. Zoals meer mensen die hun ‘werk’ met hart en ziel en vooral veel passie doen.

Sport was en is mijn passie en daarom voelt het bij mij óók heel goed om vanuit onze Topsport Community mensen te raken en onze ervaringen te delen, zoals we ook recent in DeLaMar hebben gedaan. En of Youp het er nu mee eens is of niet, we gaan het volgend jaar wéér doen, maar dan met ‘lef’ als thema.

Ik zoek nog een ervaren cabaretier die de moed heeft zichzelf steeds weer nieuw leven in te blazen. En daarmee mij en vele anderen te laten voelen hoe gezond het is om te lachen…