"Het was een mooie aanbieding. Ik kan nog twee jaar bij de club blijven, waarvan ik ben gaan houden”, aldus Schöne die zijn liefde gek genoeg wel in de wachtkamer zette. "Zo gaat dat. Je moet een beetje je pokerface blijven houden, maar het ging al snel de goede kant op”, zei de Deens international die geniet van zijn nieuwe rol, controlerend op het middenveld. "Ik zie mezelf de rest van mijn carrière op die positie spelen.”

Directeur spelersbeleid Marc Overmars was verheugd over de krabbel van Schöne. "Ik denk dat ik namens alle mensen van Ajax praat dat we heel blij zijn dat Lasse met twee jaar heeft verlengd. Dat heeft hij zelf afgedwongen.” Sinds Bosz in het najaar van 2016 koos Schöne op het middenveld is het gaan lopen bij Ajax.