Hakim Ziyech in het shirt van FC Twente

Twente-fans gratis naar Ajax met dank aan Ziyech

37 min geleden

Supporters van FC Twente kunnen zondag 12 maart gratis naar de uitwedstrijd in Amsterdam tegen Ajax. Bij de overgang van Hakim Ziyech naar Ajax is overeengekomen dat de Twente-fans dit seizoen niet hoeven te betalen voor hun ticket in het uitvak bij Ajax, valt te lezen op de website van FC Twente.