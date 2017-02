Hij gaf aan dat de jeugdinternational, die door de kwetsuur een overgang naar het Duitse FSV Mainz 05 misliep, vrijdag opnieuw wordt geopereerd aan zijn oog.

,,Hij is nog steeds onder behandeling en moet morgen nog een keer onder het mes'', zei de coach van ADO over de oogblessure die de aanvaller opliep tegen PEC Zwolle.

Kastaneer wordt in Duitsland door oogspecialisten onder handen genomen om definitief van de kwetsuur af te komen. ,,Dan is er de hoop dat het goed hersteld. Het is dus niet zo dat hij op korte termijn inzetbaar is. Het is toch een heel vervelende blessure'', aldus Groenendijk.