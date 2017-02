Volleybalbond Nevobo heeft de mogelijkheid opgenomen de verbintenis te verlengen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"We hebben in samenspraak met de speelsters een shortlist samengesteld waaruit Jamie als voorkeurskandidaat naar voren kwam'', vertelde Bram Ronnes, technisch directeur van de Nevobo. "Jamie is een tot op het bot gemotiveerde coach. Hij 'leeft' volleybal.''

De 36-jarige Morrison heeft geen ervaring als hoofdcoach en is nu nog assistent van Giovanni Guidetti bij het Turkse Vakifbank. Ook daarom was de keuze verrassend nadat de Italiaan in december zijn contract als bondscoach van Oranje had ingeleverd, hoewel Guidetti zich eerder tot en met 2020 had verbonden aan Oranje.

Met de vrouwenploeg werd hij bij de Spelen van Rio al vierde. Guidetti wilde meer bij zijn vrouw en pasgeboren dochter zijn in Turkije en kon bovendien bij dat land als bondscoach aan de slag.

De Nevobo houdt met Morrison vast aan de ingezette lijn. Ronnes: "En hij is iemand die op alle treetjes is geweest waar wij naartoe willen.'' Morrison was als assistent betrokken bij olympisch goud van de Amerikaanse mannen op de Spelen van Peking 2008 en zilver van de vrouwen in Londen 2012.

Morrison, die woensdag met Guidetti en Vakifbank zich nog voor de Final Six plaatste, was donderdagochtend naar Nederland gevlogen om zijn ideeën toe te lichten: "Hoofddoel is het beter maken van het team. Maar daar horen ook resultaten bij. We gaan voor goud op het EK later dit jaar. Dat is mogelijk met deze ploeg, ze waren er al dichtbij.''