Van Gerwen stapt in elk geval ook vol vertrouwen de confrontatie met Lewis in Brighton tegenmoet. "Hij steekt niet in zijn beste vorm. Adrian kan meer uit zijn talent halen, omdat hij één van de beste spelers is. Zelf heb ik ook nog niet mijn sterkste spel laten zien. Maar er komt nog meer”, stelt de Brabander, die in Majors al 64 partijen op rij ongeslagen is.

Na drie speelronden in de Premier League staat titelverdediger Van Gerwen gedeeld aan kop met Phil Taylor en James Wade. Zij behaalden tot op heden via twee zeges en een gelijkspel vijf punten. Lewis kent een minder begin. Hij verloor al twee keer en boekte daarnaast één overwinning en is daarmee de nummer acht van de ranglijst.

Nummer zes, Raymond van Barneveld treft vanavond Peter Wright en de nog altijd puntloze Jelle Klaasen (tiende en tevens laatste) stuit op Dave Chisnall.