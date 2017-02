"Wint Feyenoord, dan zet je een kleine stap richting iets moois. Maar het is nog heel erg vroeg", vervolgt Paauwe tegenover Telesport TV. Hij begon zijn loopbaan bij PSV en speelde in Eindhoven drie duels in de hoofdmacht. Via omzwervingen kwam Paauwe bij Feyenoord terecht, waar hij liefst acht seizoenen actief was. Met de Rotterdammers veroverde hij de landstitel in 1999 en de UEFA Cup in 2002.

Feyenoord is zondagmiddag vanaf 14.30 uur licht in het voordeel vanwege de thuiswedstrijd, weet ook Paauwe. "Altijd mooi om in De Kuip te spelen en dan met het legioen erbij. Dat stadion trilt dan ook echt, iets magisch heeft dat." Op eindelijk weer een kampioenschap van Feyenoord durft Paauwe echter nog niet vooruit te lopen. "Nogmaals, het is nog vroeg. Mocht het zover zijn, dan zullen we zeker proberen mee te feesten. Ik zou het hartstikke gaaf vinden."

Bekijk hieronder het hele interview met Paauwe: