Nuis aast nu ook op wereldtitel sprint

13 min geleden

Na zijn dubbele triomf twee weken geleden bij de WK afstanden in Gangneung (goud op de 1000 en 1500 meter) is Kjeld Nuis prooi geworden in plaats van jager. Bij het WK sprint komend weekeinde in Calgary is de 27-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo ineens de te kloppen man, hoewel hij nog niet bepaald over een uitmuntende 500 meter beschikt.