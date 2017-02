premium

Ajax start tegen Legia Warschau met Riedewald en Traoré

25 min geleden

Ajax start donderdagavond in het Europa League-duel met Legia Warschau opnieuw met Jairo Riedewald in de basis. De verdediger vervangt net als tegen Vitesse de geblesseerde Daley Sinkgraven. Rechts in de aanval krijgt Bertrand Traoré in de ArenA de voorkeur van trainer Peter Bosz.