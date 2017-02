premium

LIVE EXTRA Ajax kansrijk, AZ kansarm

20 min geleden ANP

Ajax kan donderdagavond in de Amsterdam ArenA de achtste finales bereiken in de Europa League. De ploeg van trainer Peter Bosz begint om 19.00 uur in een volgepakt stadion aan de return tegen Legia Warschau. De eerste wedstrijd vorige week in Polen eindigde in 0-0.