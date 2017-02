De 65-jarige Italiaan pakte vorig jaar de misschien wel meest sensationele landstitel ooit met Leicester City. Vorige maand hij het FIFA-gala nog uitgeroepen tot beste coach van afgelopen jaar. Een seizoen later wil het echter niet meer zo vlotten met The Foxes.

Leicester vecht tegen degradatie en staat maar een punt boven de streep. De voorsprong op nummer laatst Sunderland is twee punten. Leicester zit nog wel in de Champions League. Daarin verloor het woensdagavond het heenduel in de achtste finales met 2-1 van Sevilla.