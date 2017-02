De beste darter uit de geschiedenis liet zich donderdagavond wel bijna verrassen door Kim Huybrechts. De Belg kreeg drie matchdarts tegen 'The Power', maar faalde juist op die momenten. Taylor stelde met dubbel acht een punt veilig: 6-6.

In de stand van de prestigieuze dartscompetitie gaat Taylor aan kop met James Wade en Michael van Gerwen. Het drietal is in het bezit van zes punten.