Rienstra na afstraffing AZ: '7-1 is niet niks'

Gisteren, 23:47

De verslagenheid was donderdagavond groot bij AZ na de historische Europese nederlaag. Na de 1-4 in Alkmaar won Olympique Lyon in eigen huis met 7-1. En dat was het grootste verlies in de historie van AZ.