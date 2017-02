Van den Brom: 'Dit kan niet, dit valt niet te accepteren'

,,Dit kan niet, dit valt niet te accepteren'', zei de zichtbaar aangeslagen Van den Brom bij FOX Sports. ,,Voor de jongens niet, voor mij niet, voor de club niet en voor de supporters niet die veel geld hebben betaald om hier naartoe te komen.''

AZ moest vorige week in Alkmaar al met 4-1 buigen voor Lyon, maar desondanks koesterde Van den Brom nog wat hoop voor de return. ,,Vorige week verloren we ook ruim, maar toen hadden we veel meer het idee dat het een wedstrijd was. Dat is het vanavond nooit geweest. Je elkaar laat stikken op het veld, dat vind ik nog vele malen erger.''