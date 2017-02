AZ wil fikse kater wegspoelen tegen Zwolle

“Waar ik nu mee bezig ben is te bedenken: hoe gaan we nu weer verder met die jongens?", aldus Van den Brom op de clubsite. "Het is simpel om te zeggen dat je hetgeen dat gebeurd is achter je moet laten, maar je neemt het natuurlijk wel mee. Het gevoel van winnen of verliezen is allesbepalend richting de volgende wedstrijd. Je kunt je voorstellen dat het gevoel nu niet goed is."

"Het begint met kritisch zijn op mezelf en op de jongens", denkt de trainer. "We moeten de rijen sluiten en de koppies weer in dezelfde richting krijgen. We moeten weer door. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel de enige remedie om uit een situatie als deze te komen. We spelen zondag thuis en dan willen we meteen de toon zetten om de kater van donderdag weg te spoelen."