"Het is een goede loting. Natuurlijk, Ajax is een goede club, maar daar zijn er wel meer van in deze ronde. Het worden twee moeilijke duels, maar er liggen zeker kansen. De laatste jaren is het bergafwaarts gegaan met Ajax. Ik schat de kansen op 50/50."

Boilesen staat sinds een half jaar onder contract bij FC Kopenhagen. De linksback stond jaren onder contract bij Ajax, maar kwam in zijn laatste periode bij de club niet meer aan spelen toe, omdat hij weigerde zijn contract te verlengen.

Tijd voor revanche dus, al denkt Boilesen zelf vooral aan het belang van zijn nieuwe culb. "Het is leuk om oude teamgenoten tegen te komen in Europa. Maar het gaat voor mij om de zege. Daar ga ik honderd procent voor."