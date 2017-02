Interim-coach: geen opstand Leicester-spelers

"Ik heb daar niets van gehoord of gemerkt", zei Shakespeare vrijdag in een bomvolle perszaal. "Natuurlijk was er frustratie vanwege de resultaten, maar Ranieri genoot nog steeds het vertrouwen in de kleedkamer."

Negen maanden nadat de 65-jarige Italiaan met Leicester tot ieders verbazing kampioen van Engeland was geworden, kreeg Ranieri donderdagavond zijn ontslag. Volgens de clubleiding was ingrijpen noodzakelijk vanwege de tegenvallende resultaten in de Premier League en de vrees voor degradatie.

"We hebben nog dertien wedstrijden te gaan, te beginnen maandag tegen Liverpool", zei Shakespeare. "Mijn voornaamste doel is het vertrouwen terugkrijgen bij de spelers. Vertrouwen kan snel verdwijnen, maar ook snel weer terugkomen."