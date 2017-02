De clubleiding van Leicester besloot Ranieri te ontslaan vanwege de tegenvallende prestaties dit seizoen. "Gisteren is mijn droom in rook opgegaan'', schreef Ranieri vrijdag boven een verklaring.

"Na de euforie van vorig seizoen was mijn enige droom om voor altijd bij Leicester te blijven, de club waarvan ik hou. Tot mijn grote verdriet mag het niet zo zijn'', aldus de 65-jarige Italiaan, die vorige maand op het FIFA-gala nog werd uitgeroepen tot beste trainer ter wereld van 2016.

Van wrok richting Leicester is geen sprake in de verklaring van Ranieri. Hij bedankt zijn familie, assistenten, journalisten, spelers en bovenal de fans van The Foxes. "Jullie sloten me vanaf de eerste dag in jullie harten en hielden van me. Ik hou ook van jullie. Niemand kan ooit de herinneringen wegnemen aan wat we samen hebben gepresteerd. Het was een eer en genoegen om met jullie allemaal kampioen te worden.''