Jong Ajax pakt periodetitel in Jupiler League

VVV heeft met nog 11 wedstrijden te gaan een voorsprong van 14 punten op Volendam. De Noord-Hollanders staan vierde in de Jupiler League, maar nummer 2 Jong Ajax en nummer 3 Jong PSV kunnen niet promoveren.

Jong Ajax speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Eindhoven. Dat was genoeg voor de tweede plaats achter VVV-Venlo in de eindstand van de derde periode. Omdat de ploeg van Maurice Steijn al een periode heeft, mag Jong Ajax zich periodekampioen noemen. Omdat de Amsterdamse beloften niet kunnen promoveren, schuift het play-offticket door naar de reguliere competitie.

Jong PSV won met 4-1 van RKC Waalwijk. Albert Gudmundsson tekende voor drie treffers, clubtopscorer Sam Lammers maakte de vierde.