Guardado: 'Voetballen in VS zeker interessant'

"Er was inderdaad interesse van die club, maar die is niet concreet geworden", vertelt Guardado. "Voetballen in de Verenigde Staten is zeker interessant. Het voetbal daar zit in de lift en het is dichter bij Mexico. Ik heb bijna mijn hele loopbaan in Europa gespeeld en op de gevorderde leeftijd van 30 jaar denk je er wel eens over na om dichter bij je familie te zijn."

"Maar het belangrijkste is het sportieve en ik wil tot het WK in 2018 op het hoogste niveau blijven spelen. Daarom zou het ideaal zijn om tot die tijd in Europa te blijven. Mijn contract bij PSV loopt na dit seizoen nog een jaar door en ik blijf hier met alle plezier nog een seizoen.”