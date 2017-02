Wereldkampioen Superbike Rea pakt met zege draad meteen op

Hoewel het podium weer een vertrouwd beeld gaf met beide Kawasaki-coureurs Rea en Tom Sykes en Ducati-rijder Chaz Davies in hun midden, was vooral het optreden van Alex Lowes verfrissend. De teamgenoot van Van der Mark toonde aan dat het Pata Yamaha Official World Superbike Team met de R1-motorfiets stappen gemaakt heeft ten opzichte van vorig jaar. Lowes streed lang mee aan het front en reed in de elfde ronde zelfs even aan de leiding. De tweelingbroer van Moto2-rijder Sam Lowes eindigde tenslotte als vierde op slechts 1 seconde van de winnaar. Hij werd door ex-MotoGP-rijder Marco Melandri ervan beschuldigd zijn crash te hebben veroorzaakt door tegen hem te toucheren. De ervaren Italiaan maakte met Ducati zijn rentree in de superbike en lag vijf ronden aan de leiding.

De prestatie van Lowes is voor de Nederlander een teken dat hij met zijn switch naar Yamaha een juiste keuze heeft gemaakt. Na zijn crash in de training reed hij op de tweede YZF-R1, waarmee ‘Magic Michael’ en bliksemstart had. Hij stoof door naar de zevende plaats, om nadien een gaatje te moeten laten naar de kopgroep. Op de streep werd hij nog net geklopt door de Aprilia van ex-MotoGP-rijder Eugene Laverty.

Zijn vorige team Honda – gerund door het Nederlandse Ten Kate Racing uit Nieuwleusen – moet nog veel werk verrichten om de nieuwe CBR1000RR Fireblade SP2 competitiever te maken. De machine die pas laat beschikbaar kwam, is nog te weinig uitgetest. Dat bleek al tijdens de wintertests en ook in de openingsrace van 2017 speelden Nicky Hayden (11e) en Stefan Bradl (15e) nog geen rol van betekenis.

Vanwege het nieuwe format zal Lowes morgen vanaf de pole aan de tweede wedstrijd van het weekend mogen beginnen. Samen met Leon Camier (MV Agusta) en Xavi Forés (Ducati) de eerste startrij vormen. Torres, Laverty en Van der Mark staan op de tweede startrij, terwijl de drie podiumfinishers van de eerste wedstrijd, Sykes, Davies en race 1-winnaar Rea van respectievelijk de zevende, achtste en negende plaats op de grid van start zullen gaan.

Phillip Island (Aus). WK Superbike. Race 1: 1. Rea (GBr) Kawasaki ZX-10R 22 ronden (gem. 173,225 km/u), 2. Davies (GBr) Ducati Panigake R op 0,042, 3. Sykes (GBr) Kawasaki 1,050, 4. Lowes (GBr) Yamaha YZF-R1 1,082, 5. Camier (GBr) MV Agusta 1000 F4 3,002, 6. Forés (Spa) Ducati 3,320, 7. Torres (Spa) BMW S1000RR 8,725, 8. Laverty (Ier) Aprilia RSV4 RF 12,136, 9. Van der Mark (Ned) Yamaha 12,180, 10. Krummenacher (Zwi) Kawasaki 12,439.