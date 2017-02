Van Avermaet klopt Sagan in de Omloop

Een massale valpartij in het peloton op 60 kilometer van de finish was bepalend voor het koersverloop. Verschillende grote namen, waaronder Tom Boonen, Lars Boom en Alexander Kristoff sloegen tegen de grond. De Belg en de Nederlander verlieten de koers even later vanuit geslagen positie.

De val zorgde voor chaos in de koers. Het tempo lag hoog en het viel bepaald niet stil, waardoor overal en nergens plukjes renners reden. Favorieten als Greg van Avermaet, Sep Vanmarcke en Peter Sagan konden ongeschonden door.

De drie vonden met nog wat renners aansluiting bij de groep van de vroege vluchters met daarin onder meer de Nederlanders Mike Teunissen en Brian van Goethem. Die eerste was de laatste van de vluchters die de grote namen moest laten gaan. Olympisch kampioen Van Avermaet, wereldkampioen Sagan en Vanmarcke kwamen met nog 29 kilometer te gaan met zijn drieën op kop. Daarachter schoven verschillende groepen weer in elkaar.

De achtervolgers bleven op een seconde of 30 hangen, waardoor snel duidelijk werd dat de drie koplopers om de zege gingen strijden.