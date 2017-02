Van Aanholt matchwinnaar voor Crystal Palace

De linksback, die afgelopen winter overkwam van Sunderland, was zaterdagmiddag tegen Middlesbrough (1-0) op aangeven van Yohann Cabaye na ruim een half uur de matchwinnaar. Het was al de vierde Premier League-goal van dit seizoen voor Van Aanholt, die in de eerste seizoenshelft ook namens Sunderland al drie keer scoorde. Marten de Roon stond in de basis bij Middlesbrough, maar kon met zijn teamgenoten de opgelopen schade niet meer repareren.

Van Aanholt evenaarde met zijn goal zijn productiefste seizoenen 2013/2014 (bij Vitesse) en 2015/2016, toen Van Aanholt in dienst van Sunderland ook vier keer doel trof.

West Bromwich

West Bromwich Albion keek tegen Bournemouth door een benutte penalty van Joshua King al snel tegen een achterstand aan, maar Craig Dawson en Gareth McAuley zorgden allebei met een treffer voor rust voor een 2-1 zege.

Hull City

Onderin gaf Hull City de overwinning op Burnley uit handen. Tom Huddlestone benutte twintig minuten voor tijd een strafschop, waarna Michael Keane gelijkmaakte: 1-1.