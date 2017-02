Volop tegenslag voor Terpstra in Omloop

“Eigenlijk heb ik alleen maar in de achtervolging gereden”, begon Terpstra na afloop van de traditionele opener van het Vlaamse voorjaar zijn verhaal.

“Al redelijk vroeg in de koers viel ik. Het was een vrij lullige crash, maar ik kwam wel hard op mijn knie terecht. Ik moest bovendien van fiets wisselen, wat die had schade opgelopen. Daarvoor had ik ook lek gereden. Vervolgens zat ik achter de grote valpartij (waarbij ook Boonen en Lars Boom betrokken waren, red.) en later draaide ik een kasseistrook verkeerd op en reed ik weer achterop. Het zat allemaal niet mee vandaag.”

De schade aan de knie valt gelukkig mee. “Het is een diepe schaafwond aan de zijkant van mijn knie", vertelde Terpstra bedeesd. " Ik had daar al behoorlijk wat littekens. Er is er gewoon een opengegaan. Het is niet echt een blessure.”

Terpstra kan zondag rustig bijkomen van de Omloop. Hij is door de ploegleiding van Quick-Step Floors niet op de startlijst voor Kuurne-Brussel-Kuurne gezet. Boonen verschijnt ondanks een pijnlijke knie en schouder wel aan de start in Kuurne, zo bekende de Belg.