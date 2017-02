Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ronald Koeman is blij met de openingsgoal van Idrissa Gueye.

Koeman jaagt United verder op

38 min geleden

Ronald Koeman blijft met Everton in de nek hijgen van Manchester United. The Toffees waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Sunderland.