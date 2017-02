Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Monaco 'herpakt' zich na Champions League-spektakel

53 min geleden ANP

AS Monaco gaat weer alleen aan de leiding in de Ligue 1. Het team van trainer Leonardo Jardim won de uitwedstrijd tegen Guingamp met 1-2, en speelde daarmee de teleurstelling van de spectaculaire wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League (5-3 verlies) een beetje van zich af.