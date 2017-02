Zarate verging duidelijk van de pijn en de verzorgers waren snel ter plaatse. Een blessurebehandeling van meer dan 10 minuten later werd de Argentijn met een zuurstofmasker op per brancard onder luid applaus van het veld gedragen. Het been van Zarate was compleet ingepakt.

Foto: Reuters

Zarate leek zijn knie te hebben verdraaid, maar het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.