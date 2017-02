premium

Tsonga stoomt weer door naar finale

33 min geleden ANP

De finale van het ATP-toernooi in Marseille wordt een Frans onderonsje. Jo-Wilfried Tsonga versloeg zaterdag in de halve finale de Australische titelverdediger Nick Kyrgios met 7-6 (5) 2-6 6-4. In de andere halve finale was de Fransman Lucas Pouille te sterk voor zijn landgenoot Richard Gasquet: 7-5 6-3.