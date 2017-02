Na vier games in de eerste set maakte Svitolina het verschil. Een break bleek voor de Oekraïense voldoende voor de setwinst. Direct in de eerste game van de tweede set was het weer raak voor Svitolina. Wozniacki verzette zich echter nog en brak meteen terug, maar op 2-2 plaatste Svitolina een nieuwe break. Wozniacki herstelde zich niet meer en verloor ook haar volgende servicebeurt, waarna Svitolina de partij uitserveerde.

Voor Wozniacki was het de tweede verloren finale in een week. Vorig weekeinde was in Doha Karolina Pliskova te sterk.