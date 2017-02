Ter Mors vijfde op 500 meter

Europees sprintkampioene Karolina Erbanova uit Tsjechië eindigde op de tweede plaats (37,06), gevolgd door de Amerikaanse Heather Bergsma als nummer drie (37,22).

De Neeling zestiende

Jorien ter Mors was op de vijfde plaats (37,55) de beste Nederlandse. De nummer drie van het vorig jaar in de eindstand van het WK bleef 0,05 seconde boven haar persoonlijke record. Sanneke de Neeling belandde op de zestiende plek met een persoonlijk record van 38,29. Anice Das reed de twintigste tijd (38,43).

Later op zaterdag volgt voor de vrouwen nog de 1000 meter. Zondag worden beide afstanden opnieuw verreden, waarna het eindklassement bekend is. Titelhoudster Brittany Bowe ontbreekt in Calgary. De Amerikaanse schaatsster heeft haar seizoen vroegtijdig beëindigd vanwege fysieke problemen.