Record voor Ronald Mulder

1 uur geleden ANP

Ronald Mulder heeft bij het WK sprint in Calgary de eerste 500 meter op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen op de sprintvierkamp zegevierde met een Nederlands record: 34,18 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen nationale toptijd van 34,25, die hij in november 2013 in Salt Lake City reed.