Nuis: 'Met schrik vrij gekomen'

"Ik ben hier donderdag ziek geworden", liet de tweevoudige wereldkampioen (1000 en 1500 meter) bij de NOS weten. Nuis, die vorig jaar zilver pakte in het eindklassement van het WK, moest op de eerste 500 meter genoegen nemen met de achttiende plaats (34,90).

"Het rommelde in mijn buik, waarschijnlijk heb ik iets verkeerds gegeten. Ik heb met verhoging 's nachts in mijn bed gelegen. Ik dacht heel even dat ik het WK kon vergeten, maar ik ben met de schrik vrij gekomen. Ach, van een paar kilo's lichter is nog nooit iemand slechter geworden."